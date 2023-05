Zum 50. Geburtstag: Heidi Klum bekommt eine Sondersendung

In wenigen Tagen steht im Hause Klum ein besonderer Tag an! Das deutsche Model Heidi Klum (49) feiert am 1. Juni seinen 50. Geburtstag. Dass sich die Germany's next Topmodel-Chefjurorin schon riesig auf ihren runden Ehrentag freut, machte sie bereits vor ein paar Wochen deutlich: Auf Social Media fieberte sie dem Jubiläum nämlich mit sexy Schnappschüssen entgegen. Und auf ein besonderes Geschenk darf sie sich jetzt schon freuen: ProSieben widmet Heidi zu ihrem 50. eine Sondersendung!

Im Rahmen einer ProSieben-Pressemitteilung gibt der Sender bekannt, dass am 1. Juni anlässlich von Heidis Geburtstag um 19:05 Uhr eine Sondersendung mit dem Namen "Happy Birthday, Heidi" laufen wird. In der Show gebe die Blondine ihren Fans einen "ganz privaten Einblick" in ihre vergangenen 50 Jahre. Der Senderchef Daniel Rosemann richtet zudem liebevolle Worte an die GNTM-Jurorin: "Dein Geburtstag gibt mir die Gelegenheit, dir zu sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass du bereits seit 18 Jahren Teil der wunderbaren ProSieben-Familie bist."

Doch ProSieben widmet Heid nicht nur die Sendung "Happy Birthday, Heidi" – der ganze Donnerstag steht im Zeichen der gebürtigen Bergisch Gladbacherin! Um 13:10 Uhr zeigt der Sender die drei besten Umstylings in der Geschichte von GNTM. Zudem gratulieren Heidi ihre Freunde und Wegbegleiter in kurzen Einspielern über den ganzen Tag verteilt. Um 20:15 läuft dann noch die neue Folge von "Germany's next Topmodel".

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Heidi Klum auf der Elton John Oscar Party

