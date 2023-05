Carina und Yasin geben weiterhin Gas bei "Ex on the Beach"!

Sie flirten, was das Zeug hält! In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach lassen die Single-Kandidaten in Mexiko nichts anbrennen. Dabei gehen Yasin Mohamed (31) und Carina mit gutem Beispiel voran – denn: Seitdem Yasin nach dem unerwarteten Betthüpfer mit seiner Ex Paulina Ljubas (26) ein Liebes-Comeback endgültig ausschließt, lässt er die 26-Jährige komplett links liegen. Stattdessen geht Yasin nun hemmungslos weiter mit Carina in die Vollen!

Egal ob in der berüchtigten Date-Cabana, zwischen der Menge auf dem Dancefloor oder im Stillen am Poolbecken – Yasin und Carina machen mit ihren Flirtereien vor keinem Ort Halt. Auch in der aktuellen Folge der Kuppelshow zeigten sich die zwei Turteltauben wieder eng umschlungen beim Tanzen, Klaps auf den Po und feuchte Zungenküsse inklusive.

Mit Äußerungen wie "So könnte ich dich mit zu meinen Eltern nehmen" oder "Ich will dich jetzt küssen" nimmt der 31-Jährige jedenfalls kein Blatt vor den Mund – und das alles vor den Augen seiner Verflossenen. Immerhin hat sich ihre Traurigkeit offenbar inzwischen in geballte Wut gewandelt. Was haltet ihr davon, dass Yasin und Carina so offensiv vor Paulina turteln? Stimmt jetzt unten ab!

Anzeige

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

Anzeige

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de