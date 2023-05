Dominik Stuckmann würde Anna immer seine letzte Rose geben!

Dominik Stuckmann (31) würde es nie anders machen wollen. Der Unternehmer suchte im vergangenen Jahr bei Der Bachelor seine große Liebe und fand sie auch: Er verliebte sich in Anna Rossow (34) und bot ihr seine letzte Rose an. Seitdem sind die beiden ein glückliches Paar, was sie auch gerne im Netz zur Schau stellen – wie nun auch wieder: In einem Video übergibt Dominik seiner Anna erneut eine Blume!

Auf Instagram macht der Blondschopf seiner besseren Hälfte eine besonders süße Liebeserklärung: Ein kurzer Clip zeigt, wie er der Beauty erneut eine Blume überreicht. Auch wenn es sich dieses Mal nicht um eine rote Rose handelt, nimmt die 34-Jährige die weiße Blume dankend und freudestrahlend entgegen. "Nimmst du diese Blume an, Anna?", fragt der Ex-Bachelor seine Partnerin unter dem Beitrag und merkt an: "Es wird nie aufhören."

Auch wenn Dominik und Anna mittlerweile überglücklich miteinander sind, war es dem 31-Jährigen nicht von Anfang an klar, dass er sich in der Kuppelshow für sie entscheiden wird. "Ich habe mich tatsächlich zu einem sehr späten Zeitpunkt für Anna entschieden, wenn nicht sogar erst zum Finale", verriet der einstige Rosenkavalier seinen Fans kürzlich im Netz. So habe er sich über einen längeren Zeitraum hinweg emotional schützen wollen und sich eingeredet, noch andere Frauen kennenlernen zu müssen.

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und seine Partnerin Anna Rossow

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de