Migräne und Co.: Yeliz Koc ist gesundheitlich angeschlagen

Yeliz Koc (29) geht es nicht gut! Die Bachelor-Bekanntheit machte zuletzt eine ziemlich turbulente Zeit durch. In der Kuppelshow Make Love, Fake Love hatte sich die Influencerin in Jannik Kontalis verliebt. Zunächst schienen die beiden überglücklich, doch vergangenen Monat folgte die überraschende Trennung inklusive öffentlicher Schlammschlacht. Nur wenige Tage danach rauften die beiden sich allerdings wieder zusammen. Wirkt dieser ganze Stress sich etwa auf Yeliz' Gesundheit aus?

In ihrer Instagram-Story berichtet die 29-Jährige, dass sie sich aktuell immer wieder nicht gut fühle: "Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie bin ich durchgehend krank und werde nicht richtig gesund." Doch das sei nicht alles: Sie habe ab und zu Anfälle, bei welchen sie nicht atmen könne und werde geplagt von starker Migräne. "Was in den letzten Monate dazugekommen ist, ist starke, richtig, richtig starke Migräne", erklärt sie. Diese sorge sogar dafür, dass Yeliz schwindelig und schlecht werde und sie kaum gucken könne.

Die Mama einer Tochter hat eine Vermutung, was die Ursache für ihre gesundheitlichen Probleme sein könnte: "Vielleicht erinnern sich auch einige, als ich hochschwanger war, bin ich ja auf mein Steißbein geknallt und ich kann mir vorstellen, dass es gebrochen war. Ich könnte mir vorstellen, dass das dadurch kommt, [...] weil, das ist echt vom Steißbein bis zum Kopf."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de