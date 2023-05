Nach Krankenhaus: Louise Thompson macht Urlaub mit Familie

Louise Thompson (33) gönnt sich endlich ihren verschobenen Urlaub. Bereits seit einigen Monaten meldet sich die britische TV-Bekanntheit immer wieder mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Nach der Geburt ihres kleinen Sohnes vor rund zwei Jahren landete Louise bereits einmal auf der Intensivstation. Seitdem musste sie regelmäßig in medizinische Behandlung. Auch Anfang des Jahres war Louise wieder im Krankenhaus. Ihren dadurch verpassten Urlaub holt sie jetzt nach.

Mit ihrem Partner und Sohn Leo mache sie Urlaub in St. Lucia. "Es sind ein paar Monate vergangen und wir haben es geschafft. Das ist ein bedeutendes Gefühl. Noch nie hat sich ein Urlaub mehr wie ein Urlaub angefühlt", schwärmt die "Made in Chelsea"-Bekanntheit auf Instagram. Dann erklärt Louise, was sie meint: "Ich fühle mich wirklich gesegnet für so viele Chancen. Ich bete zu denen, die auf mich herabschauen, dass sie mich beschützen!"

Ihr Krankenhausaufenthalt im Februar sei besonders schlimm gewesen. Wie die britische Influencerin verriet, hatte sie sogar Angst um ihr Leben. "Es ist wirklich seltsam, aber mir ging es monatelang körperlich gut und dann ist wieder etwas Schlimmes mit meinem Körper passiert. Ich habe sehr, sehr viel Blut verloren. Ich glaube, etwa drei Liter", erklärte sie.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson mit ihrem Sohn, Mai 2023

