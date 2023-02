Im Krankenhaus: Louise Thompson dachte, sie würde sterben

Louise Thompson (32) hat einige emotionale Tage hinter sicher. Vor wenigen Tagen meldete sich die britische TV-Bekanntheit mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Followern. Nachdem sie nach der Geburt ihres Sohnes im November 2021 schon einmal auf der Intensivstation gelandet war, musste sie sich nun erneut überraschend ins Krankenhaus begeben. Warum genau sie sich behandeln lassen musste, ließ sie zunächst offen. Nun verrät Louise, wie es um sie steht: Zwischenzeitlich hatte sie sogar Angst um ihr Leben!

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich Louise am Samstag mit einem ausführlichen Statement bei ihren Fans und verrät, dass die vergangenen Tage die reinste Achterbahnfahrt gewesen seien. "Es ist wirklich seltsam, aber mir ging es monatelang körperlich gut und dann ist wieder etwas Schlimmes mit meinem Körper passiert. Ich habe sehr, sehr viel Blut verloren. Ich glaube, etwa drei Liter", teilt die Influencerin im Netz und fügt hinzu, dass sie mittendrin sogar Angst hatte, zu sterben.

Inzwischen ist Louise wieder zu Hause angekommen, was sie neben ihrem Statement mit einem Video verdeutlicht, das sie gemeinsam mit ihrem Freund Ryan Libbey und ihrem Sohn Leo-Hunter bei einem Lagerfeuer zeigt. Vor allem ihren Wonneproppen habe die 32-Jährige am meisten vermisst. Ruhe einzuhalten, falle ihr deshalb nun am schwersten. "Ich muss auf meinen Körper achten und mich ausruhen, aber ich will ihn einfach nur in die Arme nehmen", ärgert sie sich in ihrem Beitrag weiter.

