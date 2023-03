"Take Me Out"-Paar: Svenja wünscht sich Antrag von Steve

Svenja Theißen wäre bereit für den nächsten Schritt! In der Kuppelshow Take Me Out lernte die Influencerin 2017 ihren heutigen Partner Steve kennen. Inzwischen haben die beiden eine Familie gegründet: Im Februar 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn Fin zur Welt. Svenjas Tochter Zoé aus einer früheren Beziehung ergänzt die Patchwork-Rasselbande. Die Mama ist zwar superglücklich mit ihrem Leben, hofft aber auf einen weiteren Meilenstein: Svenja wünscht sich einen Heiratsantrag von Steve!

In der Vergangenheit deutete die Bloggerin immer mal wieder an, dass sie sich gerne mit ihrem Schatz verloben würde – er müsse die Frage aller Fragen aber stellen. Auf Instagram gab es jetzt wieder einen eindeutigen Wink mit dem Zaunpfahl. Svenja veröffentlichte ein süßes Foto ihrer Rasselbande und schrieb dazu: "Nach langer Zeit mal wieder ein Familienfoto, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Und dann meine Hand! Wieso liegt die da so? Vielleicht aufgrund des fehlenden Rings?", witzelte sie. "Steve, es wird mal Zeit… Okay, Spaß beiseite. Wir möchten den armen Kerl doch nicht unter Druck setzen… oder?"

Weiter betonte Svenja: "Gute Dinge brauchen eben Zeit! Natürlich werden wir immer häufiger mit der Frage konfrontiert. Nichtsdestotrotz sind wir bereits lebenslang so oder so miteinander verbunden… Aber so ein weißes Kleid und der dazugehörige Anlass, wäre ja schon ganz nett." Abschließend beteuerte sie, der Beitrag sei mit Humor zu verstehen. Trotzdem stimmen ihre Follower ihr zu: "So langsam könnte er echt mal aus dem Knick kommen", schrieb ein User.

© PicturePeople Fotostudio Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

