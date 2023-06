Diese zwei GNTM-Models verpassen den Einzug ins Halbfinale!

Für zwei Nachwuchsmodels platzt der Traum vom Halbfinale. In der heutigen Folge Germany's next Topmodel stand das wichtigste Shooting der ganzen Staffel an: In der Wüste von Las Vegas shooteten die verbleibenden acht Kandidatinnen ihr mögliches Gewinner-Coverbild für die deutsche Harpers's Bazaar! Außerdem mussten sie mit Dragqueens gemeinsam vor Publikum auftreten. Doch am Ende reichte die Leistung von gleich zwei Kandidatinnen nicht für die nächste Runde!

Bei der Entscheidung nach der Drag-Show verkünden Heidi Klum (50) und die Harper's-Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider, dass Ida Kulis und Anna-Maria Fuhrmann den Einzug ins Halbfinale knapp verpassen. Die beiden können sowohl beim Shooting als auch bei der Drag-Performance nicht überzeugen. "Am Ende waren nicht wirklich viele gute Fotos dabei, als wir die Auswahl gemacht haben. Der Moment hat gefehlt", erklärt Kerstin Ida über ihr Shooting. Ähnlich ist es auch bei Anna-Maria: "Du sahst wunderschön aus, aber es kam einfach nichts." Der Drag-Auftritt der Studentin sei außerdem mit Abstand der schlechteste gewesen.

Den Exit nehmen die beiden Models sportlich. "Ich bin übelst traurig, dass es vorbei ist, aber ich bin genauso glücklich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. [...] Ich bin einfach dankbar", meint Anna-Maria. Ida trifft besonders der Abschied von ihren Konkurrentinnen schwer: Unter zahlreichen Tränen verabschieden sie sich. "Klar wäre ich gerne weitergekommen, aber ich akzeptiere die Entscheidung, ich kann damit klarkommen", betont die 23-Jährige.

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Ida Kulis beim GNTM-Covershooting 2023

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Anna-Maria Fuhrmann beim GNTM-Covershooting 2023

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat GNTM-Olivia, Anna-Maria, Vivien, Ida und Nicole vor dem Feiern in Las Vegas

Anzeige

Seid ihr überrascht von den Exits? 608 Stimmen 531 Ich kann es gar nicht glauben! Damit habe ich niemals gerechnet! 77 Ich habe schon geahnt, dass es für die beiden eng wird...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de