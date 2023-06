Heidi Klums Geburtstagsspecial fällt bei den Fans durch!

Das konnte die Zuschauer wohl nicht begeistern! Heidi Klum (50) ist nicht bloß in Deutschland ein großer Name – auch in den USA hatte sich das Model eine Karriere aufbauen können. Gestern feierte die Beauty ihren 50. Geburtstag. Zur Feier des Tages widmete ProSieben der Blondine eine Sondersendung mit dem Namen "Happy Birthday, Heidi". Heidis Geburtstagsshow fiel bei den Zuschauern jedoch gnadenlos durch!

Gestern stand bei ProSieben alles unter dem Thema Heidi Klum! Zunächst wurden drei alte Umstyling-Episoden von Germany's next Topmodel gezeigt, bis schließlich die neue Folge über den Bildschirm flimmerte. Doch offenbar lockte bloß letztere die Fans vor den Fernseher – die anderen fielen laut DWDL mit einem Durchschnittswert von 4,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gegen Mittag bei den Zuschauern durch. Doch auch "Happy Birthday, Heidi" konnte bloß 6,5 Prozent erreichen. Im Gegensatz dazu können "Taff" und die neuste Episode von "Germany's next Topmodel" jeweils mehr als 10 Prozent vorweisen und konnten dem Sender gestern noch den dritten Platz sichern.

Dabei verrät Heidi in dem Geburtstagsspecial "Happy Birthday, Heidi" so einige pikante Details. So sei sie es gewesen, die in ihrer Beziehung mit Tom Kaulitz (33) den ersten Schritt gewagt habe! "Mein Mann ist sehr zurückhaltend", gibt das Topmodel in der Sendung zu. "Ich bin nicht so jemand, der auf der Couch sitzt und wartet. [...] Deswegen habe ich ihm einfach mal getextet", verrät die 50-Jährige.

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

Getty Images Heidi Klum im Januar 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

