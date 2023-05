ESC: Diese Länder haben wohl die größte Chance auf den Sieg

Wer wird das Ding machen? Heute steht das große Finale des Eurovision Song Contests an und die Fans können es gar nicht mehr erwarten. Jedes Jahr treten mehrere Länder mit je einem musikalischen Act in dem Gesangswettbewerb gegeneinander an. Für Deutschland geht die Rockband Lord of the Lost an den Start. Doch kann die Gruppe auch gewinnen? Diese Länder haben die wohl größte Chance auf den Sieg beim ESC!

Wie Bild berichtet, steht Schweden mit Loreen (39) und dem Song "Tattoo" derzeit auf der Favoritenliste ganz oben. Die Sängerin war bereits 2012 beim ESC angetreten und konnte damals schlussendlich auch gewinnen. Wird sich das dieses Jahr wiederholen? Auch Finnland mit dem Rapper Käärijä und dem Lied "Cha Cha Cha" haben anscheinend große Siegeschancen. Zudem werden die Ukraine mit Duo Tvorchi, Norwegen mit Alessandra, Israel mit Noa Kirel, Italien mit Marco Mengoni (34) sowie Frankreich mit La Zarra als potenzielle Gewinner erachtet.

Deutschland wird also nicht als Favorit gesehen. Das hatte sich der langjährige ESC-Kommentator Peter Urban (75) wohl bereits gedacht. Im Talk mit Promiflash äußerte er: "Gewinnen, das wird die Band Lord of the Lost eher nicht. Aber auf jeden Fall wird sie nicht den letzten Platz belegen." Ob sich Peters Worte bewahrheiten, wird sich heute Abend zeigen.

Getty Images Loreen, ESC-Teilnehmerin

Getty Images Käärijä, finnischer ESC-Act 2023

Getty Images Alessandra, Sängerin

