Warum trug Königin Rania schwarzes Kleid auf Royal-Hochzeit?

Tatsächlich gibt es einen Grund! Die Königin Rania von Jordanien hatte vor wenigen Tagen jeglichen Grund zur Freude. Denn ihr Sohn, der Kronprinz Hussein, gab seiner Liebsten Rajwa Al Saif das Jawort. Selbstverständlich wurde das mit einer großen royalen Hochzeit gefeiert, zu der auch einige europäische Blaublüter kamen. Alle schmissen sich in Schale – so auch die Königin. Aber warum trug Rania die Farbe Schwarz?

Einige dürfte die Farbe überrascht haben – denn vor allem in den westlichen Ländern steht Schwarz für Trauer. Wie Bild berichtet, sei es in islamischen Ländern nicht unüblich, dass die Eltern des Hochzeitspaares Schwarz tragen. Denn bei der Eheschließung gibt man seinen Nachwuchs in andere Hände. Ihren schönen Look komplettierte Königin Rania mit goldenem Schmuck und einer beigen Tasche.

Auch Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wurden zu dem Event eingeladen. Die Dreifachmama trug ein hochgeschlossenes, roséfarbenes Kleid mit Spitzeineinsätzen und zog damit die Blicke auf sich. Ihr langes Haar trug sie offen und in großen Wellen.

Instagram / alhusseinjo Königin Rania und Kronprinz Hussein im August 2017

Getty Images Königin Rania von Jordanien, Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023 in London

