Wow: Kendall Jenner liefert auf Jacht eine heiße Boob-Show!

Heiß, heißer, Kendall Jenner (27)! Das Model ist inzwischen bekannt dafür, sich regelmäßig in extrem aufreizenden Outfits zu präsentieren. Auf dem roten Teppich oder auch im Netz zeigt die Schwester von Kylie Jenner (25) nur allzu gerne ihre schlanke Figur. Nun war es wieder so weit: Kendall genoss einen Abend auf einer Jacht – und bewies ihren Fans dabei wieder einmal, wie ultrasexy sie sein kann!

In ihrer Instagram-Story heizte die 27-Jährige ihrer Community so richtig ein. In einem hautengen, schwarzen Kleid führte Kendall ihre trainierte Körpermitte vor. Doch das Highlight des heißen Fummels war der oberste Teil – denn dieser war komplett transparent. Lediglich zwei Blumen verdeckten die Nippel der Beauty.

Ob sie den Abend zusammen mit Bad Bunny (29) verbrachte? In den vergangenen Monaten waren Kendall und der Rapper immer wieder zusammen gesehen worden. So hatten die beiden bereits zusammen bei einem Basketballspiel geturtelt und flogen sogar zusammen in den Urlaub. Bestätigt haben sie ihre Beziehung bisher aber noch nicht.

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala im Mai 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juni 2023

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

