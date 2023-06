Brooklyn Beckhams Frau Nicola ist für ihn seine Therapeutin

Brooklyn Beckham (24) hat in seiner Frau wohl alles gefunden, was er sucht. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2020 haben der Sohn von David Beckham (48) und das Model Nicola Peltz (28) 2022 mit einer protzigen Feier geheiratet. Seitdem teilen die beiden immer wieder süße Liebesbekundungen und können anscheinend gar nicht mehr ohneeinander. Nun verrät Brooklyn sogar ein weiteres Geheimnis über ihre Beziehung.

"Ich habe die schlimmsten Ängste", verriet Brooklyn gegenüber Selena Gomez (30) auf ihrer Plattform Wondermind, bevor er scherzhaft hinzufügte: "Meine Frau ist buchstäblich meine Therapeutin. Wir sind immer zusammen, also wann immer mir etwas durch den Kopf geht, wenn es mich stresst, können wir sehr gut kommunizieren."

Aber auch seine Frau machte ein Geständnis: "Ich glaube, wir haben beide Angstzustände. Ich habe definitiv Angst und ich glaube, damit habe ich wirklich zu kämpfen." Manchmal lese sie nämlich die Kommentare im Netz. "Wenn sie sich zu meinem Aussehen und so äußern, stört mich das nicht. Aber was mich wirklich stört, ist, wenn sie etwas sagen, das so unwahr und einfach eine unverfrorene Lüge ist", fügte Nicola hinzu.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, April 2023

Getty Images Brooklyn Beckham, Mai 2023

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2023

