Nicola in Dessous: Brooklyn Peltz-Beckham ist hin und weg

Brooklyn Peltz-Beckham (24) ist ganz verrückt nach seiner Frau Nicola (28) – das ist kein Geheimnis. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2020 haben der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) und das Model 2022 geheiratet. Doch die beiden Turteltauben wirken immer noch so verliebt wie im allerersten Tag ihrer Beziehung. So widmet der Fotograf seiner Frau regelmäßig öffentliche Liebeserklärungen, manchmal auch in Form von Tattoos. Der Anblick von Nicola in heißer Unterwäsche versetzte Brooklyn jetzt mal wieder ins Schwärmen...

Via Instagram teilte das Model nun ein paar Bilder, die im Rahmen eines Shootings entstanden sind. Nicola trägt hier schwarze, feine Dessous inklusive Strapshalter und -strümpfe. In der Kommentarspalte schrieb Brooklyn hingerissen: "Ich kann nicht glauben, dass du meins bist." In seiner Story ergänzte er: "Ich meine, komm schon..." Außerdem versah er die Aufnahmen mit Herz-Emojis.

Das Paar besuchte in diesem Jahr auch gemeinsam die Met Gala – stylish wie eh und je: Der 24-Jährige trug einen schwarzen Anzug, den er aber sehr leger mit einem aufgeknöpften und durchsichtigen Hemd kombinierte. Seine Gattin wählte eine traumhafte weiße Robe ohne Ärmel mit einer schwarzen Schleife um ihre Taille. Später bei der After-Party soll es schlechte Stimmung zwischen den beiden gegeben haben. Angeblich wirkte die Beauty genervt von ihrem Gatten.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Model

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Met Gala 2023

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham während der Met Gala 2023

