Das schenkt König Charles Enkelin Lilibet zum Geburtstag

König Charles III. (74) hat sich für den Ehrentag seiner Enkelin offenbar etwas ganz Besonderes ausgedacht! Im Jahr 2020 entschlossen sich Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) dazu, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren und in die USA auszuwandern. Seine Enkelkinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) bekommt der frisch gekrönte König deshalb nur äußerst selten zu sehen. Zu Lilibets Geburtstag möchte Charles seiner jüngsten Enkelin dennoch ein besonderes Geschenk machen!

Am Sonntag ist der zweite Ehrentag der kleinen Lilibet. Für diesen besonderen Tag hat sich ihr royaler Opa etwas besonders Niedliches ausgedacht: Laut New Idea will der britische Monarch der Tochter seines jüngsten Sohnes ein maßgeschneidertes Spielhaus schenken. Allerdings nicht irgendeins – denn das Geschenk soll vor allem der Kinderhütte ähneln, mit der auch Queen Elizabeth II. (✝96) und ihre Schwester Prinzessin Margaret (✝71) als Kids gespielt hatten.

Dass Charles an dem Ehrentag der Kleinen nicht dabei sein kann, geht dem 74-Jährigen sicherlich sehr nahe. Laut einem Royal-Experten sehnte sich Charles nämlich sehr danach, die Kinder von Harry und Meghan aufwachsen zu sehen. "Es ist trotzdem eine Schande, dass er seine Enkelkinder nicht sehen kann, denn das wäre ein sehr, sehr schönes Erlebnis für ihn", verrät die Quelle gegenüber OK! Magazine, nachdem er die beiden nicht an seinem Krönungstag dabei haben konnte.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles III. in Belfast im Mai 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

