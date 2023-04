Krönung ohne Enkel: Für König Charles ist es "eine Schande"

Ob König Charles (74) traurig ist, dass er seine Enkel nicht trifft? Am 6. Mai wird der britische Monarch in London mit einer großen Zeremonie gekrönt. Es wurde gerade erst bestätigt, dass sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) vor Ort sein wird. Allerdings kommt er allein und nicht in Begleitung seiner Frau Meghan (41) oder der beiden Kinder. Und dass Charles seine Enkel bei so einem wichtigen Event nicht sieht, ist wohl besonders schade.

"Es ist klar, dass Charles während der Krönungszeit sehr, sehr beschäftigt sein wird. Aber es ist trotzdem eine Schande, dass er seine Enkelkinder nicht sehen kann, denn das wäre ein sehr, sehr schönes Erlebnis für ihn", meint die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber Ok! Magazine. Sie sei sicher, dass der König sogar richtig traurig darüber sein dürfte. Da der kleine Archie (3) aber am selben Datum Geburtstag hat, sei es wohl der "beste Kompromiss", dass Harry allein anreise. Bisher habe Charles seine beiden Enkel aber nur selten gesehen, weshalb es für alle Beteiligten ein besonderer Moment gewesen wäre.

Dass die Krönung auf Archies Geburtstag fällt, wurde bereits heiß diskutiert. Allerdings hatte die Expertin Katie Nicholl betont, dass es sich dabei keineswegs um eine böse Absicht handele. "Die Krönung an Archies Geburtstag zu haben, ist definitiv keine Provokation. Ich denke, es ist einfach ein sehr glücklicher Zufall", hatte sie Entertainment Tonight erklärt.

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan mit Sohnemann Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de