Lisa-Marie Schiffner (20) regt die Neugierde ihrer Fans an! Im vergangenen September machte die erfolgreiche Influencerin offiziell, was viele bereits vermutet hatten: Sie ist nach der Trennung von Moritz Garth (26) wieder vergeben! Wer der Glückliche ist, will die Beauty aber nicht verraten. Die 20-Jährige will ihre Beziehung nämlich nicht mit dem öffentlichen Druck belasten. Trotzdem konnte Lisa-Marie sich einen Liebes-Post mit ihrem geheimen Lover jetzt nicht verkneifen...

Via Instagram veröffentlichte der Webstar jetzt eine zauberhafte Bilderreihe mit dem Titel "Am richtigen Platz": Hier kuschelt Lisa-Marie superglücklich mit ihrem Freund, während sie in seinem Schoß liegt – von ihrem "Mysteryman" sieht man aber nur den Oberkörper, sein Kopf wurde abgeschnitten. Auch wenn ihre Fans sich riesig für die Mode- und Reise-Bloggerin freuen, sind sie natürlich sehr neugierig, wer denn der Grund für Lisa-Maries Liebesglück ist! In den Kommentaren werden lauter Theorien aufgestellt, wer ihr Partner sein könnte.

In der Bildunterschrift philosophierte Lisa-Marie: "Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass man sich vielleicht schon mal gesehen hat – unbewusst, irgendwo... Ich meine deinen jetzigen Partner." Weiter schrieb die Schönheit: "Doch irgendwann, wenn die Zeit bereit ist, würden sich die Wege kreuzen und die Seelen würden sich schon bei der ersten Begegnung erkennen." Glaubt ihr, sie wird bald preisgeben, wer ihr Freund ist? Stimmt ab!

Instagram / lisamarie_schiffner Influencerin Lisa-Marie Schiffner mit ihrem geheimen Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Influencerin Lisa-Marie Schiffner mit ihrem geheimen Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem geheimen Freund in Mexiko

