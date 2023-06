Peter Klein reagiert auf Iris' Worte und schießt gegen sie!

Er lässt sich nichts gefallen! Peter Klein (56) und Iris Klein (56) sorgten in den vergangenen Monaten für viel Furore. Ersterer soll seiner Ex mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) tickte daraufhin aus und zeigte via Social Media, wie enttäuscht und verletzt sie von ihrem ehemaligen Partner ist. Vor Kurzem gab sie ein Interview und klärte über die vergangenen schwierigen Monate auf. Jetzt reagiert Peter auf Iris' Worte und schießt gegen sie!

Via Instagram schreibt der 56-Jährige: "Ich habe selten so gelacht über so viel Scheiße. So sieht die Story also aus, wenn man Tatsachen verdreht." Ihm sei ein Dorn im Auge, dass seine Ex das Interview zu einem Zeitpunkt gab, an dem er und "Yvonne wieder 'zur Verfügung' stehen." "Ach so, ich vergaß die Tatsache: Ich gehe nie zur Presse! So groß scheint das neue Glück also doch nicht zu sein, wenn man es für notwendig hält, die letzten Monate wieder aufzurollen", ergänzt der ehemalige Bodybuilder.

Er beendet seinen Post mit den Worten: "Ich finde so ein Verhalten einfach nur erbärmlich." In dem Interview schilderte Iris: "Ganz am Anfang wollte Peter noch eine Trennung auf Zeit. [...] Da hat er noch alles abgestritten mit dem Fremdgehen. Dann kam es Stück für Stück. Er wollte noch eine Freundschaft, dann wollte er noch eine Freundschaft Plus."

Instagram / peterklein_official Peter Klein im April 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

