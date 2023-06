Iris Klein: Peter wollte noch eine Freundschaft Plus mit ihr

Wollte Peter Klein (56) sie noch hinhalten? Der Influencer sorgte für einen großen Skandal in der Welt der deutschen Reality-TV-Stars. Während der Ehe mit Iris Klein (56) verliebte er sich in die "Pastewka"-Darstellerin Yvonne Woelke (41). Dies gab er jedoch erst nach vielem Hin und Her öffentlich zu. Seine Ex packt stets intime Details über die Trennung aus, so auch jetzt: Iris meint, Peter wollte sogar nach dem Drama noch Sex mit ihr!

Im Interview mit Bild erklärt sie nun ganz genau, was zwischen ihr und Peter passiert ist. "Ganz am Anfang wollte er noch eine Trennung auf Zeit. [...] Da hat er noch alles abgestritten. Dann kam es Stück für Stück. Er wollte noch eine Freundschaft, dann wollte er noch eine Freundschaft Plus", blickt Iris aufgebracht zurück. Dies würde auch erklären, warum das Ex-Paar sich eine Zeit lang ziemlich versöhnlich auf Social Media zeigte.

Anscheinend haben die TV-Bekanntheiten da noch schauen wollen, ob es wieder was werden könnte. Doch dann sah Iris angeblich eine SMS von Yvonne, die alles änderte. Peter gestand der Schauspielerin wohl, dass er sie liebe. Laut Daniela Katzenbergers (36) Mutter habe der 56-Jährige ihr also alles davor nur vorgespielt, weil er sie nicht verletzen wollte.

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

