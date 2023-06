Keanu Reeves wollte einen Part in "Der Herr der Ringe" haben

Diese Rolle wollte Keanu Reeves (58) unbedingt haben! Den erfolgreichen Schauspieler kennt man vor allem durch seine Parts in den beliebten Filmreihen Matrix und John Wick. Zuletzt wurde bekannt, dass das Franchise rund um den ehemaligen Auftragskiller nach dem vierten Teil längst nicht abgeschlossen ist. Beinahe hätte der Hollywoodstar aber auch noch in einer anderen berühmten Trilogie mitgespielt. Keanu bewarb sich nämlich für eine Rolle in Der Herr der Ringe!

Wie aus einem alten Interview aus dem Jahr 1999 mit der Zeitschrift Rip It Up hervorgeht, habe der Filmstar einst für eine ganz besondere Rolle vorgesprochen – den Streicher aka Aragorn in "Der Herr der Ringe"! "Ich würde gerne mit Peter Jackson (61) zusammenarbeiten, aber ich weiß nicht, ob es zustande kommt. Ich hoffe, das tut es", hatte Keanu verraten. Für den Part habe er sogar sehr viel herumtelefoniert. "Ich hoffe, er denkt, dass ich der Richtige für die Rolle bin. Ich bin der Richtige! Ich bin hier!", hatte der "Knock Knock"-Darsteller sich zuversichtlich gezeigt.

Letztendlich bekam Keanu die Rolle jedoch nicht – stattdessen ging sie an den "Battle in Seattle"-Star Stuart Townsend (50). Doch auch er schien nicht der Richtige zu sein. Nach zwei Monaten wurde die Rolle nämlich umbesetzt. Schließlich wurde Viggo Mortensen (64) zu dem Aragorn, der heute allen Fans bekannt ist.

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Stuart Townsend im September 2013

Anzeige

ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de