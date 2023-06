Nach Sextape: Georgia Harrison checkt Raum nach Kameras ab

Georgia Harrison macht das Ganze noch immer etwas zu schaffen! Die einstige Love Island-Bekanntheit stand im vergangenen Jahr ihrem Ex Stephen Bear (33) vor Gericht gegenüber. Der Grund: Der ehemalige Celebrity Big Brother-Gewinner hatte sich und die Beauty beim Sex gefilmt und die Aufnahmen öffentlich gemacht. Zwar wurde der Brite für schuldig erklärt und befindet sich in Haft, jedoch zieht der Sextape-Skandal nicht spurlos an der Blondine vorbei: Georgia muss vor dem Sex immer den Raum nach Kameras abchecken!

Diese schreckliche Erfahrung sorgt bei der Britin wohl dafür, dass sie heute skeptisch ist. "Vor allem, wenn ich eine neue Beziehung oder etwas anderes anfange, wenn ich intim werde, schaue ich mich immer irgendwie um, auch wenn ich der Person, mit der ich zusammen bin, völlig vertraue", verrät sie jetzt in einem Interview bei "Good Morning Britain". So suche sie immer vor dem Sex ihre Umgebung nach möglichen versteckten Kameras ab.

Auch wenn sie noch ein wenig Panik hat und immerzu denkt, dass sie gefilmt werden könnte, gehe es ihr im Allgemeinen gut. "Ich habe es wirklich geschafft, wieder in ein normales Leben zurückzufinden", verrät der britische Realitystar im Gespräch. Doch der Sextape-Skandal bleibe für sie dennoch ein Thema: "Ich sehe es als meine Aufgabe an, andere Opfer zu unterstützen und ihnen zu helfen."

Anzeige

Getty Images Stephen Bear im März 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Georgia Harrison im Mai 2023

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de