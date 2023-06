P. Diddys Sohn wurde verhaftet: Seine Ex gibt ihm die Schuld

Für P. Diddys (53) Ex gibt es einen Übeltäter. Der Rapper, der bürgerlich Sean Combs heißt, ist mehrfacher Vater. Mit seiner Ex Misa Hylton hat er seinen ältesten Sohn Justin (29). Der bereitet ihm wohl gerade richtig Kopfschmerzen, denn er wurde verhaftet. Und für seine Ex ist offenbar klar, wer für den Fehltritt verantwortlich ist: Für Misa hat wohl P. Diddys Erziehung versagt.

Laut TMZ wurde Justin am Sonntagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss in Handschellen gelegt. Für seine Mutter offenbar Grund genug, um im Netz gegen P. Diddy zu wettern. "Jahrelang mussten alle herumsitzen und so tun, als ob mit dir alles in Ordnung wäre. Das ist der Punkt, an dem meine Verantwortung endet. [...] Wir wissen doch alle, wer daran Schuld ist", schimpft sie bei Instagram. Offenbar scheint sie das Problem vor allem bei Diddys Karriereentscheidungen und seiner Vorbildfunktion zu sehen. Unter anderem kritisiert sie seinen Umgang mit seiner eigenen Wodkamarke und die Überlegung, eine Realityshow aufzuziehen.

Ein Statement von P. Diddy steht derzeit aber noch aus. Und dabei scheint die Familie für den Musiker das Wichtigste zu sein. Erst im Januar war er zum siebten Mal Papa geworden. Wenige Monate später teilte er ein strahlendes Foto seiner ganzen Familie. "Das ist alles, was zählt", schrieb er stolz.

Getty Images Misa Hylton, Justin Combs und P. Diddy im Januar 2010

Getty Images P. Diddys Sohn Justin Combs 2019

Instagram / diddy P. Diddy und seine Kinder im März 2023

