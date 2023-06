Poly-Beziehung: Möchte Stella Stegmann Kinder mit Anna?

Wie sieht ihre Zukunftsplanung aus? Stella Stegmann und Anna Strigl waren beide in der vergangenen Staffel von Too Hot to Handle: Germany dabei. Dort suchten sie nach der großen Liebe – und fanden sich! Nach der Show gaben sie zu, in einer Beziehung zu sein. Sie führen allerdings eine polygame Beziehung – fühlen sich also auch zu anderen Menschen hingezogen. Aber kann sich Stella dann überhaupt eine Familie mit Anna vorstellen?

Das wollten einige Fans von dem Model auf Instagram wissen. "Es gibt doch heutzutage so viele Möglichkeiten. Klar kann man ein Kind adoptieren, was ich persönlich auch eine richtig schöne Idee finde. Oder man überlegt sich, ob man in einer Poly-Beziehung eben auch eine männliche Person hat, die vielleicht da involviert sein möchte", erklärt Stella daraufhin. Sie könne sich einiges vorstellen und findet auch das Konstrukt schön, ein Kind in einer Community großzuziehen.

Nachwuchs möchte die Influencerin aber definitiv eines Tages haben. "Ich würde auf jeden Fall gerne ein eigenes Kind haben, weil ich einfach diese Erfahrung machen möchte", führt sie aus. Wie es genau sein wird, zeige sich dann in einigen Jahren. "Ich finde aber, man kann auf jeden Fall auch in einer Poly- oder offenen Beziehung eine Familie gründen", schließt Stella ab.

Stella Stegmann

Anna Strigl und Stella Stegmann

Stella Stegmann

