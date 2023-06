Simone Mecky-Ballack glücklich: Jordi hat Schulabschluss!

Simone Mecky-Ballack (47) ist eine stolze Mama! Die Ex-Frau von Michael Ballack (46) bekam mit dem Fußball-Star drei gemeinsame Kinder: Louis, Emilio (✝18) und Jordi Ballack. 2021 ereilte sie ein harter Schicksalsschlag: Emilio starb bei einem schweren Unfall in Portugal. Die Familie hält seitdem weiterhin fest zusammen und blickt nach vorne. Jetzt feiert Simone einen kleinen Meilenstein mit Sohnemann Jordi.

Auf Instagram teilt die einstige Spielerfrau einen Schnappschuss von Jordis großem Tag: Er ist mit der Schule fertig! Auf dem Foto posieren Simone und ihr Sohn Seite an Seite. Jordi trägt einen Anzug und das klassische Absolventengewand samt Kappe, während seine Mama ein rotes Sommerkleid trägt. "Bin so stolz auf dich. Nummer drei ist fertig mit der Schule! Ich weiß nicht, wer mehr froh darüber ist", witzelt Simone dazu.

Am Muttertag erinnerte Simone an ihren verstorbenen Sohn Emilio. Zu einer Handvoll Schnappschüsse mit ihren Kids schrieb sie die emotionalen Worte: "Fröhlichen Muttertag an alle Mamis! Egal wo eure Kinder sind, bei euch, im Himmel oder in New York. Die Kinder sind im Herzen immer bei uns."

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack beim Mon Cheri Barbara Tag im Haus der Kunst, München, 30. November 2022

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihrem Sohn Louis

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de