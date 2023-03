Süßer Post: Simone Mecky-Ballacks Sohn wird 18 Jahre alt

Simone Mecky-Ballack (47) ist stolze Mama! Die Ex von Michael Ballack (46) trennte sich vor rund zehn Jahren von dem Fußballer. Im Laufe ihrer Beziehung bekamen sie drei gemeinsame Kinder: Sohn Louis, Sohn Emilio (✝18), der vor zwei Jahren bei einem tragischen Unfall verstarb, und Sohn Jordi. Dieser feiert nun einen neuen Meilenstein: Simones Sohnemann wird morgen 18 Jahre alt!

Auf Instagram teilte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin ein niedliches Throwback-Foto, auf dem sie dem kleinen Jordi einen Schmatzer gibt. "Heute vor 18 Jahren lag ich 18 Stunden in den Wehen. Mein großer Kleiner wollte wohl unbedingt am 17. März Geburtstag feiern", erinnerte sich Simone in der Bildunterschrift. Eigentlich habe sie geplant, dass er noch am 16. März zur Welt kommt, doch offenbar sträubte er sich! Nun freue sie sich darauf, in der kommenden Nacht auf seinen 18. Geburtstag anzustoßen.

Wie schmerzlich Simones anderer Sohn Emilio der Familie fehlt, hatte sie an Weihnachten ausgedrückt. Damals feierten sie das Fest ohne ihn. "Heute ist die erste Ugly Christmas Party ohne meinen Emilio. Wir werden dich alle sehr vermissen und widmen diese Party dir, mein Engel. Du bist immer im Herzen dabei", hatte sie zu einem Foto mit ihm geschrieben, auf dem sie beide einen Weihnachtspulli tragen.

Getty Images Simone und Michael Ballack beim Bambi in München im Dezember 2005

ActionPress Simone Mecky-Ballack beim Mon Cheri Barbara Tag im Haus der Kunst, München, 30. November 2022

Instagram / emiliosuglychristmasparty Emilio Ballack und seine Mutter Simone

