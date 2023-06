So verliebt ist Chethrin Schulze in den Papa ihres Babys

Chethrin Schulze (31) schwebt auf Wolke sieben! Im September letzten Jahres machte die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich, dass sie wieder verliebt ist. Daraufhin teilte sie immer wieder niedliche Schnappschüsse mit ihrem neuen Freund – der sich jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraus hält. Vor wenigen Wochen machte die einstige Love Island-Kandidatin dann bekannt: Sie ist schwanger! Glücklicher könnte sie gerade wohl kaum sein: Chethrin schwärmt jetzt im Netz von dem Papa ihres Babys.

In ihrer Instagram-Story teilt die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ein Selfie mit ihrem Partner. Während sie ihn verliebt anschaut, ist sein Gesicht nicht zu erkennen – Chethrin hat es mit einem großen Herzchen-Emoji verdeckt. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in ihn! Ich dachte, dass das irgendwann aufhört, aber es wird immer schlimmer", schwärmt die 31-Jährige dazu.

Vor Kurzem offenbarte Chethrin ihren Fans schon, wann sie sich über ihren ersten Nachwuchs freuen darf. Demnach sei der errechnete Geburtstermin (ET) am 23. November 2023. "Wäre ein schönes Datum finde ich, aber ich halte nicht von dem ET, mein Kind ist kein Termin", stellt die Influencerin jedoch klar und betont, dass ihr das nicht so wichtig sei.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

