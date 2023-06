Zu Krisengerüchten: Julian Claßen gibt weiteres Statement

Julian Claßen (30) meldet sich erneut zu Wort. Der YouTuber ist seit rund einem Jahr mit Tanja Makarić (26) zusammen – nachdem er und seine Noch-Ehefrau Bibi Claßen (30) im vergangenen Frühjahr ihre Trennung bekannt gemacht hatten. Seine Fans lässt der Influencer an seiner neuen Beziehung teilhaben, doch seit wenigen Wochen scheint es, als würde es bei dem Paar kriseln. Jetzt bezieht Julian Stellung zu den Gerüchten!

In seiner Instagram-Story teilt der zweifache Vater ein Statement zu den Spekulationen. "Ich verstehe euer Interesse an der aktuellen Situation, aber ihr müsst verstehen, dass es nicht unser erster Gedanke sein kann, direkt jedes Problem mit euch zu teilen", schreibt Julian. Anschließend wendet er sich mit einer Bitte an seine Community: "Manchmal braucht man auch einfach Zeit und einen gewissen Abstand und vor allem Privatsphäre [...] Danke für euer Verständnis."

Mehr Details wollte der 30-Jährige nicht verraten, allerdings hat sich auf seinem Instagram-Profil was getan. Nachdem Julian vor einigen Tagen die Pärchenfotos gelöscht hatte, sind nun wieder gemeinsame Schnappschüsse mit seiner Liebsten zu sehen. Außerdem ist in seiner Profilbeschreibung ein Herz hinter Tanjas Namen hinterlegt.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

