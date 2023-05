Freundin erklärt: Ist bei Julian und Tanja alles in Ordnung?

Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) sollen noch immer zusammen sein! Seit rund einem Jahr sind der Ex-Mann von Bibi Claßen (30) und die Influencerin ein Paar. Die beiden machen stets einen glücklichen und verliebten Eindruck. Doch seit wenigen Tagen wird gemunkelt, dass sich die Turteltauben getrennt haben, nachdem der Zweifachpapa alle Bilder mit seiner Freundin gelöscht hatte. Eine gemeinsame Freundin versichert allerdings: Julian und Tanja schweben noch immer auf Wolke sieben!

Justyna Gaik, die mit dem Pärchen befreundet ist, äußerte sich jetzt zu den Trennungsgerüchten. Ein Follower wollte von ihr wissen, ob zwischen ihr und dem 30-Jährigen alles ok sei, woraufhin sie eine interessante Antwort gab. "Ja, bei uns ist alles gut, aber Julian ist überglücklich mit Tanja zusammen und ich freue mich riesig für die beiden", ließ sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen. Außerdem bat Justyna abschließend um folgendes: "Hört auf, Gerüchte in die Welt zu setzen."

Die Promiflash-Leser sind dagegen anderer Meinung. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 29. Mai, 07.09 Uhr] sind von 5.616 Personen 3.851 Leser davon überzeugt, dass es zwischen Julia und Tanja kriseln könne. 1.765 Leute sehen das anders und vermuten kein Beziehungsende bei den beiden.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

