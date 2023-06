Angst vor Zahnarzt: Das hätte Aneta Sablik passieren können

So schlecht erging es Aneta Sablik (34)! Aktuell ist die ehemalige DSDS-Kandidatin bei Kampf der Realitystars zu sehen. Doch jetzt verriet die Beauty in der Sat.1-Show "Volles Haus", dass sie jahrelang unter schlimmen Zahnschmerzen litt, sich aber wegen ihrer Angst vor Zahnärzten nicht behandeln ließ. Mittlerweile geht es der Musikerin aber wieder besser. Promiflash hakte deswegen genauer nach: Was wäre Aneta schlimmstenfalls passiert, wenn sie nicht zum Zahnarzt gegangen wäre?

Mit Anetas Arzt Doktor Dorow sprach Promiflash über die zweijährige Behandlung. Dabei stellte der Zahnmediziner klar, dass sich Anetas Zähne in einem Top-Zustand befanden – allerdings hatte sie einen entzündeten Weisheitszahn: "Der Nerv war schon tot, deswegen hatte sie einen Abszess auf der Innenseite vom Kiefer. Der hat auf die Zunge gedrückt." Auch verriet Doktor Dorow, was Aneta hätte passieren können, wenn sie nicht zum Arzt gegangen wäre: "Der Abszess hätte größer werden können und hätte dazu geführt, dass die Zunge und die Atemwege verdrängt werden. Das kann zu einer Notoperation führen. Es kann sein, dass der Eiter sich in dem ganzen Hals ausbreitet."

Um Anetas Abszess behandeln zu können, öffnete der Zahnarzt diesen und entfernte den Weisheitszahn. Auch offenbarte er gegenüber Promiflash, wie er und sein Team der 34-Jährigen und anderen Angstpatienten hilft: "Indem wir zuhören und uns Zeit nehmen. Dann erklären wir ganz entspannt, was passiert. Angstpatienten denken, dass es viel schlimmer ist, als es eigentlich ist. Dadurch kann man ihnen die Angst nehmen."

Anzeige

Getty Images Aneta Sablik im Mai 2014 in Mainz

Anzeige

RTL II Aneta Sablik, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, DSDS-Gewinnerin 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de