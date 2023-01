Bald in TV-Show: Was machte Aneta Sablik nach dem DSDS-Sieg?

Wie ging es für sie weiter? Aneta Sablik (34) gewann 2014 die elfte Staffel von DSDS. Mit ihrem Song "The One" sang sie sich in die Herzen der Zuschauer – und erstürmte rasch die Chartspitze: In Deutschland, Österreich und der Schweiz landete sie auf Platz eins der Single-Charts! Danach wurde es aber eher ruhig um die gebürtige Polin. Was hat Aneta nach DSDS gemacht?

Eigentlich sollte die Beauty nach ihrem Sieg in der Castingshow auf große Tour gehen – doch sie trat statt 20 Mal nur zweimal auf. Danach machte sie hier und da Musik und wollte unter anderem für Polen beim Eurovision Song Contest antreten – doch sie schied beim Vorentscheid aus. 2017 konnten Anetas Fans sie dann endlich wieder auf der Bühne sehen: Sie ging gemeinsam mit DJ Bobo (55) auf Tour. So richtig durchgestartet ist sie nach ihrem DSDS-Erfolg allerdings nicht.

Das könnte sich allerdings bald ändern: Denn Aneta ist eine Kandidatin in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars! Gemeinsam mit Serkan Yavuz (29), Evanthia Benetatou (30) und Paul Janke (41) wird sie am thailändischen Strand um das Preisgeld und die Krone kämpfen.

Getty Images Aneta Sablik im Mai 2014 in Mainz

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik im Februar 2020

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast der vierten Staffel

