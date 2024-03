Aneta Sablik erlitt während DSDS-Teilnahme eine Fehlgeburt

Aneta Sablik (35) gewann bei DSDS den Titel – und verlor ihr Baby. Das enthüllt die Musikerin jetzt in einem ehrlichen Interview. Gegenüber Bild verrät die Blondine, dass sie während ihrer Teilnahme an der Talentshow 2014 einen positiven Schwangerschaftstest gehabt habe: "Ich habe mich gefreut, denn ich wollte das Kind. Ein Geschenk Gottes." Damals sei sie in der zehnten Woche gewesen – doch kurz nach dem absoluten Glücksmoment habe die gebürtige Polin ihr Baby verloren. Ein großer Schock noch während des Wettkampfes um den Superstar-Titel.

"Es war eine sehr emotionale und harte Zeit. Ich stand kurz davor, in die Mottoshows einzuziehen. Dann kam dieses traumatische Erlebnis", schildert Aneta ehrlich und fügt hinzu, dass sie am Boden zerstört gewesen sei. Drei Wochen später habe die erste Mottoshow stattgefunden und die heute 35-Jährige habe wieder auf der Bühne performen müssen: "Ich habe es geschafft, weil mir dieses Kämpfen für meinen Traum bei DSDS so viel Kraft gegeben hat." Mit Erfolg – denn Aneta schaffte es bis ins Finale und gewann dort mit ihrem Song "The One" die Staffel.

Anetas Privatleben sorgte nach ihrem DSDS-Sieg immer wieder für Schlagzeilen. 2016 hatte das Stimmwunder seinen Partner Kevin geheiratet – doch die Beziehung der beiden zerbrach nach nicht einmal einem Jahr Ehe! Später verriet sie, das Glück habe nur zwei Wochen gehalten. 2018 hielt erneut ein Mann um die Hand von Aneta an, doch zur Hochzeit kam es nicht. Stattdessen trennte sich das Paar nach zwei Jahren Liebe. Anschließend ging die Sängerin solo durchs Leben. Bis jetzt: "Ich bin vergeben, ja", verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin im Interview mit Playboy.

RTL II Aneta Sablik, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2023

Getty Images Aneta Sablik, Sängerin

