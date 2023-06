Zahnschmerzen: Aneta Sablik war abhängig von Antibiotika

Aneta Sablik (34) hatte richtig schlimme Schmerzen. Die einstige DSDS-Gewinnerin startete nach der Castingshow ihre Gesangskarriere. In den vergangenen Jahren wurde es aber eher ruhig um die gebürtige Polin – derzeit ist sie allerdings bei Kampf der Realitystars dabei. Doch was viele Fans nicht wissen: In der letzten Zeit hatte Aneta mit schlimmen Zahnschmerzen zu kämpfen, was sogar zu einer Medikamentenabhängigkeit führte!

Vor wenigen Tagen packte Aneta in der Sat.1-Show "Volles Haus!" darüber aus. Sie hatte vor zwei Jahren Probleme mit den Weisheitszähnen, doch sie hatte so große Angst vor dem Zahnarzt, dass sie sich nicht traute, hinzugehen. "Ich habe es versucht zu verdrängen und meine Zahnschmerzen mit Schmerzmittel und Antibiotikum betäubt", gibt sie nun gegenüber Promiflash zu. Sie wurde sogar abhängig von Antibiotika, was krasse Auswirkungen auf ihren Körper hatte: "Ich habe zum Beispiel Fieber bekommen und Lymphknoten erfühlt. Bei einem Check-up kam heraus, dass ich eine Infektion hatte."

Schließlich ging es Aneta aber so schlecht, dass es nicht mehr weiterging – die Schmerzen waren größer als die Angst vorm Zahnarzt. "Ich hatte die Monate davor so Angst vor dem Zahnarzt, aber kurz vor dem Besuch wollte ich nur, dass er mir hilft. Ich wollte nur, dass er mich rettet. Ich wollte, dass der Horror vorbei ist. Doktor Dorow hat mich sehr beruhigt, obwohl die Lage sehr ernst war", erinnert sich die Beauty im Promiflash-Interview. Mittlerweile gehe es ihr wieder besser und Aneta geht sogar einmal im Monat zum Zahnarzt.

RTL II Aneta Sablik, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2023

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, DSDS-Gewinnerin 2014

