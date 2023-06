"Kampf der Realitystars"-Exit: Diese beiden müssen gehen!

Für diese beiden ist das Abenteuer Kampf der Realitystars zu Ende! In der Show kämpfen die Promis um Matthias Mangiapane (39) und Serkan Yavuz (30) nicht nur um den Sieg, sondern auch um eine beachtliche Prämie. Doch wie immer wird es in der Stunde der Wahrheit wieder ernst. Und auch dieses Mal mussten zwei Kandidaten ihre Koffer packen: Für Sarah Knappik (36) und Aneta Sablik (34) heißt es Abschied nehmen.

Das Gefühl, die wenigsten Stimmen zu bekommen, dürfte vor allem Sarah bereits bekannt sein. Die 36-Jährige musste bereits einmal gehen, doch sie konnte sich in die Sendung zurückkaufen, indem sie einen Teil ihrer Gage abgab. In der aktuellen Folge "Kampf der Realitystars" ist sie zusammen mit Aneta, Lukas Baltruschat, Bernd Kieckhäben (33) und Matthias nominiert. Bei Sarah ist das Ergebnis schnell eindeutig. Die anderen vier haben zum Schluss fast Gleichstand. Als Letztes wählt Bernd und seine letzte Münze geht an Antea, sodass die Sängerin zusammen mit Sarah gehen muss.

Sarah und Aneta richten zum Schluss noch emotionale und motivierende Worte an ihre Kollegen. "Bald ist Finale, ich hoffe, dass ihr jetzt so wirklich im Survivor- und Kämpfermodus seid", meint die einstige DSDS-Siegerin. Und Sarah zeigt sich zum Abschied versöhnlich: "Ich hatte schöne Momente mit euch, emotionale Momente mit euch. Aber hey, das ist Reality-TV. Alles, alles Liebe wünsche ich euch. Zieht durch und kämpft."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

