Das sind Arnold Schwarzeneggers Ansichten zum Thema Tod!

Er hat wohl klare Ansichten! Arnold Schwarzenegger (75) machte sich als Schauspieler in Hollywood einen Namen. Er wirkte in Filmen wie "Terminator" mit und kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Für ihn ist seine berufliche Laufbahn größtenteils beendet und nun hat der ehemalige Gouverneur von Kalifornien viel Zeit, sich über die menschliche Existenz Gedanken zu machen. Das sind Arnolds Ansichten zum Thema Tod!

Im Talk mit Interview erläutert der 75-Jährige: "Howard Stern fragte mich einst: 'Sag mir, was passiert, wenn wir sterben?' Ich sagte nur: 'Nichts. Man ist sechs Fuß unter der Erdoberfläche. Jeder, der einem etwas anderes erzählt, ist ein Lügner'." Man wisse nicht, was mit der Seele passiert, aber für den Schauspieler steht fest: "So, wie wir uns jetzt alle gegenseitig sehen können, so werden wir uns nach dem Tod nie wieder sehen." Die Idee von einem geistlichen Himmel ist laut Arnold nichts als Fantasie. "Ich weiß, andere Menschen können sich mit dem Tod abfinden, aber ich kann das nicht", ergänzt der Vater von Patrick Schwarzenegger (29).

Ob Arnolds negative Sichtweise auf den Tod mit einer eher pessimistischen Lebenseinstellung zusammenhängt? In der Netflix-Dokumentation "Arnold" äußert der 75-Jährige: "Ich habe meiner Familie wegen meines Versagens genug Schmerz zugefügt. Alle mussten leiden. Maria musste leiden, die Kinder mussten leiden, Joseph, seine Mutter, alle. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen." Er bezieht sich damit auf seinen Seitensprung.

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Jahr 2023 in Los Angeles

Getty Images Arnold Schwarzenegger während eines Events in München

Getty Images Patrick, Arnold und Christopher Schwarzenegger im Januar 2013

