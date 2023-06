Das erwartet euch in Arnold Schwarzeneggers Doku "Arnold"!

Arnold Schwarzenegger (75) wird so ehrlich wie noch nie. Als gebürtiger Österreicher schaffte der Schauspieler es an die Spitze Hollywoods. Bis heute gehört er zu den beliebtesten Persönlichkeiten der Filmbranche. Doch das ist längst nicht alles, was der 75-Jährige erlebt und geleistet hat. Netflix veröffentlicht nun eine Dokumentation über sein bewegtes Leben. Und der erste Trailer von Arnolds Doku zeigt, vorauf sich seine Fans freuen dürfen.

Der Trailer zu "Arnold" zeigt bereits zwei Minuten Filmmaterial aus der Doku-Serie. "Ich sah mich selbst dort auf der Bühne – tausende, schreiende Leute. [...] Und wenn du dir etwas sehr deutlich vorstellst, dann glaubst du, dass du es zu 100 Prozent erreichen kannst", meint Arnie in den ersten Sekunden. Dazu werden Aufnahmen aus seinen Anfängen als Bodybuilder und als Politiker gezeigt sowie Ausschnitte seiner größten Filme wie "Terminator". Am Schluss spricht er auch über seine Skandale und familiäre Probleme. Hier wird deutlich, dass die Doku-Serie zwar Arnolds größte Erfolge, aber auch seine größten Missgeschicke thematisiert.

An dem kurzen Ausschnitt wird aber noch nicht klar, ob Arnolds Wegbegleiter zu Wort kommen werden. Genug berühmte Freunde hat er jedenfalls. Erst am 1. Juni gratulierte er seinem Kumpel und Hollywoodstar Clint Eastwood (93) zum Geburtstag. Bei Instagram schickte er ihm liebe Worte: "Du hast mich inspiriert, du warst mein Mentor und du bist ein wundervoller Freund."

