Drew Barrymore sehnt sich nach einem Leben ohne ihre Mutter!

Harte Worte! Die Schauspielerin Drew Barrymore (48) ist bereits seit dem frühesten Kindesalter in der Filmbranche tätig. Unvergessen bleibt ihr Auftritt als kleines Mädchen in Steven Spielbergs (76) Filmklassiker "E.T.". Dass der frühe Ruhm jedoch auch einige Traumata hinterließ, erklärt Drew immer wieder. Ihre einstigen Alkohol- und Drogenprobleme macht sie heute ihrer Mutter zum Vorwurf und geht sogar noch einen Schritt weiter: Manchmal wünsche sich Drew, ihre Mutter wäre nicht mehr am Leben!

Im Gespräch mit New York Magazine war die zweifache Mutter auf das problematische Verhältnis zu ihrem weiblichen Elternteil zu sprechen gekommen. Anders als die Mütter ihrer Freunde sei ihre noch immer Teil ihres Lebens: "Den Luxus einer verstorbenen Mutter habe ich nicht. Aber ich kann es kaum erwarten." Mittlerweile hat Drew diese kontroverse Aussage ein wenig abgemildert und findet, ihre Worte wären ihr im Mund umgedreht worden: "Ich war verletzlich und habe versucht, eine sehr schwierige, schmerzhafte Beziehung zu klären, wobei ich zugeben muss, dass es schwierig ist, dies zu tun, solange ein Elternteil noch lebt."

Erst vor wenigen Wochen gestand die Brünette, sich auf einer Dating-App angemeldet zu haben. Nachdem sie im Jahr 2016 die Scheidung vom Vater ihrer Kinder eingereicht hatte, sei sie nun bereit dazu, wieder jemanden kennenzulernen.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore im März 2023

