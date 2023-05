Drew Barrymore lernt Männer jetzt über Dating-Apps kennen!

Drew Barrymore (48) stürzt sich wieder ins Dating-Leben! 2012 hatte die US-amerikanische Schauspielerin ihrem dritten Ehemann Will Kopelman das Jawort gegeben. Ihre gemeinsamen Kids Olive und Frankie machten die Familie komplett. Dennoch hielt das Liebesglück nicht lange: Nach vier Jahren ließen sich die zwei scheiden. Seitdem genießt die "Charlie's Angels"-Darstellerin ihr Single-Leben in vollen Zügen. Nun will Drew aber wieder einen Mann kennenlernen – und zwar mithilfe von Dating-Apps!

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" plauderte die 48-Jährige kürzlich mit der frisch verlobten Vanessa Hudgens (34) über ihre Liebesleben. "Also ich bin in keine DMs geslidet, aber ich habe mich wieder auf einer Dating-App angemeldet", gibt sie offen zu. Sie hätte sich auch schon mit ein paar potenziellen Partnern getroffen: "Ich hatte hier und da ein paar Dates." Bisher war allerdings noch nicht der passende Mann für Drew dabei. "Ich glaube nicht, dass es mit jemanden gefunkt hat", erklärt sie.

Die Moderatorin musste in der Vergangenheit auch schon ein paar unschöne Date-Erfahrungen machen: Von einem Mann war sie sogar geghostet worden! "Ghosting tut weh. Ich kann jeden verstehen, dem das passiert ist. Es ist so seltsam, dass sich jemand so verhält", schilderte sie im Gespräch mit People.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Juni 2011

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

