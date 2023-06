Jessie J teilt erste Fotos mit ihrem Partner Chanan Colman!

Sie zeigt ihre große Liebe! Vor wenigen Wochen bekam Jessie J (35) ihr erstes Baby. Ihr kleiner Sohnemann kam per Kaiserschnitt zur Welt, wie die Musikerin kürzlich verriet. Wer der Vater des Kindes ist, ist nicht öffentlich bekannt. Gerüchten zufolge soll es sich um den Basketballspieler Chanan Colman handeln. Jetzt bestätigte Jessie mit einem Foto selbst, mit wem sie zusammen ist!

Auf Instagram postete Jessie eine Bilderreihe, die süße Pärchen-Pics von ihr und ihrem Partner zeigen. Es handelt sich tatsächlich um Chanan Colman! "Oh verdammt, ich kann keine Geheimnisse bewahren, wenn ich all die Liebe in mir spüre", schrieb die "Price Tag"-Interpretin zu den Schnappschüssen. Außerdem gratulierte die 35-Jährige ihrem Schatz zum Vatertag, der am 5. Juni in Dänemark gefeiert wird – dem Heimatland von Chanan.

Neben vielen Prominenten reagierte auch Chanan auf den süßen Post der Mutter seines Kindes. "Danke, mein Schatz – und was für ein Vatertag das war! Ich habe schon fast vergessen, wie heiß du aussahst, als du schwanger warst!", schwärmte der Sportler von seiner Freundin.

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman

