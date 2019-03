Süße Baby-Freuden bei Kida Khodr Ramadan! Der Schauspieler war in den vergangenen Monaten besonders durch seine Rolle als Toni Hamady in der Serie "4 Blocks" ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Während er in der Geschichte über einen in Berlin-Neukölln angesiedelte Klan mit kriminellem Hintergrund einen waschechten Gangster verkörpert, führt der gebürtige Libanese in Wirklichkeit ein glückliches Leben mit seiner Familie. Nun hat sich diese erneut vergrößert: Kida ist zum sechsten Mal Papa geworden!

Auf seinem Instagram-Account verkündete der TV-Star jetzt die frohen Neuigkeiten. Zu einem Foto, das eine klitzekleine Hand mit einem Krankenhausbändchen zeigt, schrieb Kida glücklich: "Diana ist um 11:33 Uhr auf die Welt gekommen und ich bin megahappy!" Zudem dankte er seiner Ehefrau Meryem und versicherte ihr: "[Das] Beste in meinem Leben, liebe dich bis in die Ewigkeit!

Die kleine Diana ist bereits das sechste Kind des 42-Jährigen. Seit über 20 Jahren sind Kida und Gattin Meryem verheiratet und präsentierten sich zuletzt auch auf dem roten Teppich der Bambi-Verleihung noch verliebt wie am ersten Tag. Wusstet ihr, dass Kida so eine große Familie hat? Stimmt unten ab!

Wiese/face to face/ActionPress Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin in "4 Blocks"

Instagram / khodrkida Diana Ramadan, Tochter von Kida Khodr Ramadan

Getty Images Kida Khodr Ramadan und seine Ehefrau Meryem bei der Bambi-Verleihung 2018

