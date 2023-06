Mit Poly-Beziehung: Stella Stegmann will Familie gründen

Stella Stegmann führt mit Anna Strigl eine Poly-Beziehung – sie haben also auch andere Partner. Dennoch möchte die Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit eines Tages eine Familie gründen. "Aber wie das Ganze dann konkret aussehen wird, sehen wir dann in ein paar Jahren, wie sich alles so entwickelt. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall auch in einer Poly- oder einer offenen Beziehung eine Familie gründen", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

