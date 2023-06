Liebeskrise? Katharina Eisenblut löscht Fotos mit Mann Niko!

Kriselt es bei Katharina Eisenblut (29) und Niko Kronenbitter? Vergangenes Jahr feierte die Influencerin und ihr Liebster eine absolute Traumhochzeit. Mit etwa 20 Gästen wurde im privaten Kreis und ganz familiär geheiratet. Schon zuvor hatte Sohnemann Emilio das Glück perfekt gemacht. Doch nun scheint es Ärger im Paradies zu geben: Katharina löscht die gemeinsamen Bilder, folgt ihrem Niko nicht mehr – und sucht nach einer neuen Wohnung.

Bei Instagram sucht man vergeblich nach Nikos Namen in Katharinas Gefolgt-Liste. Auch fehlen sämtliche Liebesbilder der beiden in ihrem Feed. Bei ihm sind zwar noch Pärchenfotos online, aber auch er folgt der einstigen DSDS-Kandidatin nicht mehr. Zu allem Übel teilt die 29-Jährige noch eine beinahe eindeutige Anfrage an ihre Fans: "Kennt jemand von euch jemanden, der in München eine möblierte Wohnung zu vermieten hat? Ab sofort?" Bedeutet das etwa ein Liebes-Aus bei dem einstigen Traumpaar?

Vor wenigen Tagen schien alles noch in bester Ordnung zu sein. Als Katharina Ende Mai ihren Geburtstag feierte, bekam sie von Niko sogar eine süße Nachricht. Bei Instagram schrieb er: "Du bist die starke Frau, die unseren Alltag mit Freude, Wärme und einer Liebe füllt, die unbeschreiblich ist." Er und Emilio seien unglaublich dankbar, dass die Powerfrau in ihrem Leben sei. Außerdem dankte er ihr, seine Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

