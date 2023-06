Im Musikcamp: Kommt bald das Album der Elevator Boys raus?

Schlagen die Elevator Boys jetzt eine Musikkarriere ein? Ursprünglich wurden die fünf Hotties Tim Schaecker (24), Luis Freitag, Julien Brown, Bene Schulz und Jacob Rott durch ihre Fahrstuhlvideos bekannt, in denen sie mit der Kamera flirteten. Inzwischen bringen sie im Netz die Frauenherzen zum Schmelzen und waren bereits in einigen Shows zu Gast. Jetzt scheinen die TikTok-Stars eine neue Karriere anzusteuern: In Kapstadt nehmen sie derzeit ihr erstes Album auf.

"Musikcamp in Kapstadt. Das erste Mal an verschiedenen Liedern zu arbeiten, war definitiv eine neue Herausforderung für uns", schrieben die Jungs unter ihrem neusten Instagram-Video, das einen Einblick in die vergangenen Tage der Elevator Boys gibt. Außerdem fügten sie hinzu: "Dies in einem so schönen Teil der Welt tun zu können, hatte einen großen Einfluss auf die Lieder, ganz sicher!"

Die Fans scheinen von diesen Neuigkeiten begeistert zu sein und sich auf die kommenden Songs zu freuen. "Ich bin mir sicher, dass dieser Song sehr einzigartig sein wird", kommentierte ein Follower unter dem Video. Ein anderer Fan freute sich: "Ich kann es kaum erwarten, es zu hören. Ich bin so aufgeregt und so stolz auf euch Jungs."

Instagram / elevatorboys Bene Schulz im Tonstudio

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys auf dem Coachella 2022

Instagram / elevatorboys Jacob Rott

