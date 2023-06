Kein Scheidungskrieg: Toni Garrn schwärmt von ihrem Ex Alex!

Dieses Ex-Paar scheint sich nicht in die Haare zu kriegen! Toni Garrn (30) und Alex Pettyfer (33) waren drei Jahre lang verheiratet – doch im April gaben die zwei völlig unerwartet ihre Trennung bekannt. Einige Wochen später verkündeten die Eltern einer Tochter, dass sie sich scheiden lassen werden. Trotz ihres Ehe-Aus scheint zwischen dem Model und dem Schauspieler kein Rosenkrieg zu herrschen: Denn Toni spricht in den höchsten Tönen von Alex!

Das Co-Parenting mit ihrem einstigen Partner verlaufe reibungslos, wie die Hamburgerin gegenüber Bild verriet: "Alex ist ein Super-Papa, er hilft ganz toll. Die zwei haben also weiterhin ein gutes Verhältnis. "Man muss viel organisieren – wer von uns hat die Kleine an dem Tag, wer an dem anderen Tag? Wie kriegen wir das am besten hin, dass für unsere Tochter alles strukturiert und routiniert abläuft? Langsam grooven Alex und ich uns da gut ein", schwärmte die 30-Jährige.

Doch was war eigentlich der Grund für das Beziehungsende der beiden? Laut einem Insider hatten sich Toni und Alex schon seit Längerem mit Eheproblemen herumgeschlagen. Wie Bild berichtete, fing es bereits seit der Geburt ihrer Tochter Luca an zu kriseln, da beide viel mit ihren eigenen Karrieren beschäftigt waren.

Getty Images Toni Garrn beim "Ein Herz für Kinder: Sommerfest"

Getty Images Toni Garrn beim Cannes Filmfestival

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer beim Filmfestival in Cannes 2022

