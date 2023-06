Prinz Harry wurde von der Presse als "Dummkopf" dargestellt!

Prinz Harry (38) wurde in eine Rolle gedrückt. Der entfremdete Sohn von König Charles (74) ist aktuell wieder in London. Dort soll er vor Gericht im Prozess gegen ein britisches Medienhaus aussagen. Den ersten Tag verpasste er zwar, aber mittlerweile ist er in seiner Heimat angekommen. Und in seiner Aussage wirft Harry der Presse vor, ihn bewusst als Trottel dargestellt zu haben.

Wie Daily Mail berichtet, bezog Harry sich im Zeugenstand unter anderem auf die Rolle, in die die Boulevardzeitungen ihn gesteckt hätten. "Nach meiner Erfahrung als Mitglied der königlichen Familie wird jeder von uns von der Boulevardpresse in eine bestimmte Rolle gesteckt. Am Anfang ist man eine leere Leinwand, während sie herausfinden, was für ein Mensch man ist und welche Probleme und Versuchungen man haben könnte", soll der 38-Jährige erklärt haben. Und die Presse habe bei ihm sehr schnell beschlossen, ihn als "Dummkopf", "minderjährigen Trinker" und "unverantwortlichen Drogenkonsumenten" abzustempeln.

Während Harry im Zeugenstand war, soll er aber nicht nur über sich selbst, sondern auch über seine Familie und seine Beziehungen gesprochen haben. Er sollte Beispiele aufzählen, bei denen er von den Zeitungen abgehört wurde. Dabei habe er erklärt, dass die Nachrichten immer wieder vorsätzlich versucht haben, seine Beziehungen "zu Fall zu bringen".

Anzeige

Getty Images Prinz Harry vor dem Gericht in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de