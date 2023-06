Vor Gericht: Prinz Harry erwähnt Prinz William, Kate und Co.

Prinz Harry (38) spricht über seine Vergangenheit. Aktuell steht der Royal als Zeuge vor einem Londoner Gericht. Der Grund: Der Mann von Herzogin Meghan (41) wirft der britischen Zeitung Daily Mirror vor, jahrelang unrechtmäßige Methoden angewandt zu haben, um über ihn zu berichten. Beispielsweise soll das Telefon des Sohns von König Charles (74) abgehört worden sein. In seiner Zeugenaussage sprach Harry ganz offen über seine Angehörigen und Ex-Freundinnen.

Laut Us Weekly liegt dem Gericht eine 55-seitige Zeugenaussage von Prinz Harry vor. In dem umfangreichen Schreiben erwähnte der 38-Jährige unter anderem seinen Bruder Prinz William (40), dessen Frau Prinzessin Kate (41), seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) sowie seine Ex-Freundinnen. In seiner Zeugenaussage gab Harry Beispiele, bei denen er von Daily Mirror angeblich belauscht wurde. Die Zeitung soll versucht haben, ihn nicht nur persönlich, sondern auch seine Beziehungen regelmäßig "zu Fall bringen" zu wollen – wie es zum Beispiel mit seiner Beziehung zu Chelsy Davy (37) gewesen sei.

Auch von den Gesprächen zwischen Harry und seinem Bruder sowie dessen Frau Kate habe die Zeitung mitbekommen. "[William und ich] sprachen oft am Telefon und hinterließen einander regelmäßig Sprachnachrichten mit sehr privaten und sensiblen Informationen über unser Privat-, Familien- und Berufsleben", erklärte der Zweifach-Vater. Außerdem sollen die damaligen Herausgeber von Daily Mirror auch seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana regelmäßig belauscht haben und hätten sogar Einsicht in einen Briefverkehr zwischen ihr und dem Fernsehstar Michael Barrymore gehabt.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Juni 1995

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de