Elegantes Outfit: Karlie Kloss präsentiert ihren Babybauch

Karlie Kloss (30) präsentiert ihre Schwangerschaft voller Stolz! Die US-Amerikanerin hatte im Mai auf besondere Art und Weise verkündet, dass sie und ihr Mann Joshua Kushner (37) nach Sohnemann Levi Joseph zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten: Das Model war zur Met Gala 2023 total überraschend mit Babybauch erschienen. Seither macht sie kein Geheimnis mehr aus ihrem Glück. Jetzt setzte Karlie ihre Kugel erneut auf dem roten Teppich in Szene!

Am Dienstag lief Karlie im Rahmen einer Veranstaltung im New Yorker Museum of Modern Art über den roten Teppich – und dabei präsentiert sie ihre gewölbte Körpermitte in einem modischen Outfit: Die Zweifach-Mama in spe trug zu dem feierlichen Anlass ein schwarzes asymmetrisches Kleid aus fließendem Stoff, der sich perfekt an ihren Bauch schmiegte. Dazu kombinierte die Beauty schwarze Pumps, simplen Schmuck und eine schwarze Tasche.

Bei der Met Gala hatte Karlie sogar noch eine Schippe draufgelegt! Für das Event hatte sich die 30-Jährige im Mai ebenfalls für ein schwarzes Dress entschieden. Mit einem besonderen Accessoire hatte sie ihren Bauch aber zusätzlich betont: Sie hatte nämlich eine Perlenkette um ihre Hüfte getragen.

Getty Images Karlie Kloss, Model

Getty Images Karlie Kloss im Juni 2023 im Museum of Modern Art in New York City

Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala 2023

