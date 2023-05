Karlie Kloss verkündet Schwangerschaft bei der Met Gala!

Karlie Kloss (30) sorgt für einen echten Wow-Moment! Das Model führt abseits der großen Laufstege ein glückliches Familienleben. Mit Ehemann Joshua Kushner (37), mit dem die US-Amerikanerin seit 2018 verheiratet ist, hat sie bereits ein Kind. Gemeinsam genießen sie die Zeit zu dritt – doch schon bald wird es enger im Hause Kloss-Kushner! Denn bei der diesjährigen Met Gala verkündete Karlie nun: Sie ist wieder schwanger!

Zahlreiche Stars und Sternchen schmissen sich für das Mode-Event in New York mächtig in Schale. So auch die 30-Jährige: In einem engen schwarzen Kleid, das über und über mit Perlenketten geschmückt war, posierte sie für die Fotografen. Ein besonderer Eye-Catcher: ihr Babybauch, den Karlie stolz in die Kamera hielt! Und auch ihr Mann Joshua grinste bei der Verkündung der zweiten Schwangerschaft auf dem roten Teppich über beide Ohren.

Im Netz stellte die werdende Mama ihren Bauch erneut zur Schau. Zu einem Bild auf Instagram titelte sie: "Babys erste Met Gala!" Ihre Fans waren total begeistert, in den Kommentaren gratulierten auch ihre Promi-Freunde wie Gwyneth Paltrow (50), Tyra Banks (49) und Mark Zuckerberg (38).

