"Let's Dance"-Juror Jorge González ist wieder vergeben!

Jorge González ist wieder in festen Händen. Der Let's Dance-Juror behält sein Liebesleben gerne für sich. Nur ganz selten gibt der 55-Jährige seinen Followern kleine Einblicke in diesen Teil seines Privatlebens. Bereits im Februar 2022 gab Jorge einen Hinweis darauf, dass er wieder in einer festen Beziehung ist: Er teilte im Netz ein verschwommenes Bild, auf dem er einen Mann küsst. Nun bestätigt Jorge: Er ist wieder verliebt.

"Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen", beginnt er gegenüber dem Berliner Kurier zu schwärmen. Daraufhin gibt er überraschend zu, dass er "auch in eine Person" verliebt sei. Und es scheint so, als wäre es Jorge wirklich ernst: "Wer weiß, vielleicht heirate ich irgendwann und dann sage ich: 'Hier sind meine zwei Kinder'", fügt er abschließend hinzu.

Erst im April 2021 trennte sich der Tänzer nach 25 gemeinsamen Jahren von seinem Ex. Damals schrieb er auf Instagram: "Nach vielen guten Jahren in meiner Beziehung war es Zeit, weiterzumachen und ein neues Kapitel zu öffnen: Liebe geht, Freundschaft bleibt."

Anzeige

Getty Images Jorge González, April 2023

Anzeige

Getty Images Jorge González, TV-Star

Anzeige

Getty Images Jorge González in der "Let's Dance"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de