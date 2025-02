Khloé Kardashian gesteht: Streit mit Lamar Odom eskalierte

Khloé Kardashian (40) und ihr Ex-Mann Lamar Odom (45) haben in einer neuen Folge der Reality-Serie The Kardashians über einen dramatischen Zwischenfall aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit gesprochen. Der ehemalige NBA-Star hatte nach seiner Überdosis im Jahr 2015 erneut zu Drogen gegriffen, was Khloé im Mai 2016 herausfand. In der Episode erzählte die Reality-TV-Darstellerin nun, wie sie damals auf die Situation reagierte: "Ich habe dir ins Gesicht geschlagen. Ich habe alles in diesem Haus zerstört." Lamar gab zu, dass er sich an die Auseinandersetzung nicht mehr erinnern könne, drückte jedoch sein Bedauern über seine damaligen Entscheidungen aus.

Die Ehe von Khloé und Lamar, die 2009 geschlossen und 2016 offiziell geschieden wurde, war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. 2015 sorgte Lamar für Schlagzeilen, als er bewusstlos in einem Bordell in Las Vegas aufgefunden wurde. In seinem Körper wurden Kokain und Opiate nachgewiesen. Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt getrennt waren, übernahm Khloé die Verantwortung für seine medizinische Versorgung, bis er sich von der lebensbedrohlichen Situation erholt hatte. Der Rückfall ein Jahr später führte schließlich zu dem heftigen Streit, über den die beiden nun offen sprachen.

Khloé, die nach der Trennung mit anderen Beziehungsdramen in den Schlagzeilen stand, zeigte sich dennoch oft mitfühlend gegenüber Lamar. Sie unterstützte ihn während seiner Gesundheitskrisen und betonte in der Vergangenheit, wie sehr sie sich um ihn sorgte – auch nachdem die Ehe gescheitert war. Lamar, der in Interviews ehrliche Einblicke in seine Kämpfe mit Suchtproblemen gab, bezeichnete Khloé mehrfach als einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Trotz des Scheiterns ihrer Beziehung scheinen beide sich bemüht zu haben, die schwierigen Kapitel ihrer gemeinsamen Zeit aufzuarbeiten und eine respektvolle Basis miteinander zu finden.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

Getty Images Lamar Odom, Ex-Sportler

