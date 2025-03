Khloé Kardashian bereut Blitzhochzeit mit Lamar Odom nicht

Khloé Kardashian (40) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" offen über ihre Ehe mit Lamar Odom (45) gesprochen, die alles andere als gewöhnlich begann. Die beiden heirateten 2009 – nur 30 Tage nach ihrem ersten Kennenlernen. Trotz der Schnelligkeit dieser Entscheidung bereut Khloé nichts: "Es war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich glaube nicht, dass ich so etwas nochmal machen würde", erklärte sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts. Die Ehe, die über sieben Jahre hielt, brachte Höhen und Tiefen mit sich, doch Khloé sieht auch heute vor allem die positiven Seiten dieser einzigartigen Verbindung.

Die Beziehung zu Lamar, einem ehemaligen Basketball-Profi, wurde vor allem in späteren Jahren durch dessen Drogenprobleme belastet – was letztlich auch zur Trennung führte. In der aktuellen Staffel der Reality-Show The Kardashians trafen Khloé und Lamar kürzlich erstmals seit neun Jahren wieder aufeinander. Dabei entschuldigte sich der ehemalige Sportler für sein Verhalten und gestand: "Ich habe Mist gebaut, aber ich liebe dich dafür, dass du alles versucht hast." Die Reality-TV-Ikone ließ diesen Moment zwar zu, betonte aber, dass diese Begegnung nicht dazu diene, alte Zeiten wieder aufleben zu lassen. "Ich bin bereit, dieses Kapitel abzuschließen", stellte sie klar.

Khloé beschrieb ihre Zeit mit Lamar dennoch als eine Phase voller Licht und Liebe, die sie trotz der Schwierigkeiten immer in positiver Erinnerung halten wird. "Es war die reinste Liebe, die ich je erlebt habe", schwärmte sie über die frühen Jahre ihrer Ehe. Nach verschiedenen gescheiterten Beziehungen konzentriert sich Khloé mittlerweile lieber auf sich selbst sowie ihre Kinder und nimmt sich bewusst eine Auszeit vom Dating. Dennoch bleibt sie optimistisch: "Ich glaube an die große Liebe und ein Happy End. Aber im Moment bin ich einfach zufrieden damit, wo ich in meinem Leben stehe."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

